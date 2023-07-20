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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Граждане РФ смогут покупать квартиры в Абхазии — DRI о скандальном законопроекте

20.07.2023 - Нино Кахишвили (NetGazeti) Исследовательский институт демократии [DRI] рассматривает спорный законопроект, который позволит гражданам России покупать недвижимость в Абхазии.



По оценке Исследовательского института демократии, происходящие в Абхазии процессы в перспективе содержат существенную угрозу аннексии Абхазии, и реализация подобных инициатив не допускается до урегулирования конфликта.



Речь идет о принятии нового закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», который может быть принят в Абхазии в ближайшие дни.



Продажа недвижимости и земли иностранцам в Абхазии по-прежнему запрещена. Запрет на приобретение недвижимости в Абхазии, неоднократно становился поводом для раздражения высокопоставленных российских чиновников.



В течение многих лет де-факто власти Абхазии пытались и преуспели в том, чтобы отсрочить рассмотрение вопроса. Однако просьба российской стороны с повестки дня не снята.



Как пишет DRI, согласно информации, опубликованной на сайте де-факто парламента Абхазии, «в жаркие июльские дни парламент Абхазии обсуждает принятие и реализацию нового закона Об регулировании правового положения апарт-отелей и апартаментов».



По информации, опубликованной в открытых источниках, Аслан Бжания требует от де-факто парламента принятия законопроекта уже в июле.



Согласно законопроекту, иностранцам и лицам без гражданства больше не запрещается покупать квартиры в «апарт-отелях». Владение имуществом не может стать основанием для получения права проживания или гражданства в Абхазии, однако основная часть абхазского общества выступает против принятия законопроекта. По их словам, целью нового законодательства станет передача стратегической собственности Абхазии в собственность россиян.



В оценке DRI также указано, что абхазская оппозиция проводит кампанию против законопроекта на том основании, что он облегчит приобретение недвижимости в Абхазии этническими грузинами, гражданами России, а часть абхазского гражданского общества критически настроена по отношению к российским «инвесторам». Часть абхазов считает, что правительство распоряжается абхазской собственностью вопреки национальным интересам. Здесь также отмечено, что на территориях в Гальского района, в местах расположения старых гостиниц, также рассматривается участие российских инвестиций.









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