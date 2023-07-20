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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Опасения по поводу демографии и разногласия относительно абхазского «закона об апартаментах»

20.07.2023 - Civil Georgia 18 июля бывший лидер оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба выразил серьезную обеспокоенность инициированным законопроектом «об апартаментах» и заявил: «у нас с вами в истории уже были апартаменты… Как бы здесь сладко ни пели, что количество людей, которое придет и приобретет апартаменты, не будет влиять на те или иные политические процессы, все это вранье».



Что представляет собой закон об апартаментах?



До сих пор иностранцы не имели права приобретать жилую недвижимость в Абхазии. Однако новый закон апартаментах, если он будет принят, отменит такой запрет. 3 февраля «Кабинет Министров» оккупированной Абхазии опубликовал спорный законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов». Принятие законопроекта, инициированного абхазским лидером Асланом Бжания, было вызвано отсутствием законодательного регулирования вопросов временного размещения в Абхазии, в частности в связи с апартаментами.



Согласно законопроекту, апартаменты имеют статус коммерческого здания, которое может находиться в частной собственности как физического, так и юридического лица. Однако в то же время законом предусмотрены и ограничения на использование апартаментов, под которыми понимается временное пребывание в них в личных целях, либо временное проживание других лиц в обмен на компенсацию за доходы. Законопроект также устанавливает обязанности собственника апартаментов по оплате коммунальных услуг, налогов и сборов. Законопроект накладывает определенные ограничения на иностранцев на владение апартаментами, причем приобретать апартаменты смогут только лица, «уважающие суверенитет Абхазии», а лица, «участвовавшие в боевых действиях или преступлениях против граждан Абхазии», будут ограничены в этом праве. Кроме того, иностранным владельцам не будет предоставлен вид на жительство или гражданство. С помощью этого закона де-факто «правительство» пытается привлечь инвестиции, увеличить доходы и обеспечить жильем граждан Абхазии за счет новых доходов.



Почему закон вызывает споры у абхазов?



Противники закона утверждают, что, хотя закон не предоставляет прямого гражданства, существуют определенные лазейки, чтобы владельцы апартаментов получили абхазские паспорта, если они постоянно остаются в оккупированном регионе, это потенциально может нарушить демографический баланс. Они ссылаются на «исторические факты» и указывают на сходство с миграционными процессами 1939-1959 гг., когда, по их заявлению, в Абхазию из других регионов Западной Грузии приезжали этнически грузинские колхозники и их семьи. Это «вызвало значительные демографические изменения среди коренного населения Абхазии», что, по словам оппонентов законопроекта, усиливает их опасения по поводу возможных последствий нового закона.



Местный журналист Инал Хашиг заявил, что запрет на продажу жилой недвижимости иностранцам — одна из самых болезненных тем, которая регулярно обсуждается в обществе, поскольку абхазы опасаются, что «окажутся в меньшинстве у себя на родине». Однако, несмотря на запрет, до сих пор имеет место незаконная продажа жилья иностранцам, в основном россиянам.



Хашиг отмечает, что время от времени Кремль открыто сигнализирует абхазскому правительству о необходимости снятия запрета. Пока этого не произошло, хотя кажется, что «направление ветра меняется». По его словам, помимо нарушения «демографического баланса», противники закона высказывают и другие опасения:



При нынешнем уровне коррупции лучшие земли, включая природные ресурсы, будут использоваться для строительства новых квартир;

Цены на жилье резко вырастут и перестанут быть доступными для большинства «граждан Абхазии»;

Продажа квартир негативно скажется на работе как крупных отелей, так и небольших гостевых домов. То есть может пострадать малый и средний бизнес, ориентированный на туристическую отрасль.



Сложно будет и местному строительному бизнесу, так как он вряд ли сможет составить конкуренцию зарубежному (российскому), который абхазское «правительство» намеревается поощрять различными налоговыми льготами.

Какова была реакция на законопроект в последнее время?



Большинство абхазов категорически против законопроекта. 30 июня общественные деятели под руководством Левана Мики, председателя «Комитета защиты суверенитета Абхазии», создали общественный совет, выступающий против законопроекта. Перед этим, 30 мая, абхазская оппозиция провела «народную акцию» протеста против «Закона об апартаментах». 5 мая во время аналогичного митинга в Сухуми полиция задержала молодых протестующих.



Акции протеста возобновились недавно



13 июля действующая в Турции организация «Инициатива абхазских народов» выступила с заявлением, в котором призвала абхазский народ и его сторонников объединиться для защиты будущего Абхазии. Организация выступает против «Закона об апартаментах», который, по ее мнению, угрожает национальному суверенитету, культурному наследию и демографическому балансу.



Местная организация «Аруаа» категорически против предложенного законопроекта и выражает серьезную обеспокоенность «потенциальной угрозой национальной безопасности и этнополитическому балансу в Абхазии». Они утверждают, что принятие закона может подорвать позиции жертв «национально-освободительной борьбы» и сделать бессмысленными «усилия абхазов по самоопределению».



17 июля Кавказская федерация ассоциаций (KAFFED) выразила серьезную обеспокоенность законопроектом, инициированным в оккупированной Абхазии.



Какова реакция де-факто руководства?



Несмотря на растущее сопротивление, 12 июля лидер оккупированного региона Аслан Бжания поручил «парламенту» оперативно принять спорный законопроект об апартаментах, что некоторые депутаты расценили, как попытку оказать неоправданное давление на законодательную власть.



Между тем, 18 июля глава «правительства» Александр Анкваб отверг опасения по поводу законопроекта, отметив, что оппонентам лучше сосредоточиться на «реальных демографических угрозах», с которыми сталкивается Абхазия, включая такие болезни, как Ковид-19, и смертность на дорогах. Он представил статистические данные о рождаемости и смертности, отвергнув аргументы, связывающие рост населения с туризмом и гостиницами, и подчеркнул, что демографические проблемы страны кроются в другом.









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