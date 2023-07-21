Кадыров готовит отряды для переброски в Абхазию

21.07.2023 На фоне обострения конфликтов в рядах генералитета, интересные новости приходят из Чечни. Источник из близкого окружения Рамзана Кадырова сообщил, что ему поступил приказ подготовить около 700-800 бойцов для переброски в Абхазию.



О том, что Россия может присоединить Абхазию в качестве новой территории мы писали здесь. Примечательно, что Южной Осетии эта судьба не грозит. Ее оставят в качестве частично признанной республики.



Отряды Кадырова должны будут обеспечить контроль за проведением референдума в Абхазии. Ранее туда приезжал спикер Госдумы Володин.



Доверить роль силовой компоненты решили именно Кадырову, поскольку ряд силовых ведомств продемонстрировали свою импотентность во время мятежа Пригожина.









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