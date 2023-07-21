На фестивале народной песни Art-Geni ансамбль «Нарты» спел о дружбе с осетинами и абхазами

21.07.2023 - SOVA На открытии фестиваля народного творчества Art-Geni состоялась премьера песни «Три брата» в исполении академического ансамбля народной песни и танцев «Нарты».



В песне «Три брата» говорится о дружбе и любви между братскими народами – грузинами, осетинами и абхазами. Над песней работали композитор Важа Дурглишвили и поэт Роман Зукакишвили.



Эстрадная оранжировка принадлежит Григолу Нацвлишвили, а музыкальное оформление на народных инструментах — капельмейстеру Дarавиду Элбакидзе, представляющего ансамбль «Нарты».



«Песня о нашей дружбе с осетинами и абхазами. Мы были братьями и должны оставаться братьями», — комментирует Элбакидзе.



На открытии фестиваля ансамбль «Нарты» выступил и с танцевальными номерами: были исполнены «Хонга» и «Картули», «Кахури» и «Казбегури».



Академический ансамбль народной песни и танцев «Нарты» основан при временной Администрации Южной Осетии в 2007 году. В репертуаре ансамбля — осетинские и грузинские песни и танцы: «Симд», «Хонга», «Женский осетинский танец», «Мтиулури», «Ачарули», «Картули» и другие.



Юбилейный, 20-й по счету, фестиваль Art-Geni открылся 20 июля и продлится по 30 июля. Мероприятие проходит под открытым небом в Этнографическом музее в Тбилиси. В мероприятии участвуют ансамбли народного творчества из регионов Грузии.











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