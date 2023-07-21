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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закареишвили: Абхазы волнуются, что за мгновение там может оказаться минимум 60 000 граждан РФ, , а может и 100 000

21.07.2023 О вызовах и рисках, связанных с новой инициативой де-факто парламента Абхазии — «Закона об апартаментах», в эфире [АРДАШЕЛИЯ-LIVE] рассказал конфликтолог Паата Закареишвили:



«Это попытка России выйти из положения, из-за сложившейся в Украине ситуации, ускоренными темпами продвигать вопрос о том, что в каких-то местах можно будет строить апартаменты. Якобы они будут продаваться для всех, но, ясное дело, и абхазское общество этим возмущено, что они не смогут их приобрести, поскольку они будут слишком дорогие. Их смогут купить лишь богатые русские», — говорит Закареишвили.



Кроме того, в абхазском обществе считают, что это нанесет серьезный удар по демографической ситуации, утверждает эксперт:



«В 21 000 апартаментов, о которых сейчас идет речь, будут жить граждане России со своими семьями. Абхазы очень волнуются, что за одно мгновение там может оказаться минимум 60 000 граждан РФ, а может и 100 000».



Конфликтолог прокомментировал и теории некоторых представителей абхазской стороны, о том, что недвижимость в Абхазии будут массово скупать этнические грузины – граждане России.



«Грузинские власти должны быть более корректными, делать заявления о том, что Россия проводит имперскую политику и должны предлагать абхазской стороне такие условия в рамках мирного процесса, в которых будут учтены их условия на землю, собственность. Чтобы абхазы чувствовали, что это будет для них более безопасно и удобно, чем с Россией, которая, как мы сейчас видим, отнимает у них земли и недвижимость…



У Грузии есть опыт отношений с абхазами, в том числе и печальный, но могли бы перешагнуть через это, признать ошибки и начать всё с новой страницы, когда у абхазского общества могли бы быть достойные и равноправные отношения с остальной Грузией. И сейчас, как мне кажется, хороший момент, чтобы начать об этом разговор».



На вопрос в чем может заключаться подобный диалог Паата Закареишвили ответил:



«Есть один из вариантов, который не получился в Кипре, но мог бы быть реализован у нас – это известный план Кофи Аннана. Можно урегулировать всё так, чтобы всё устраивало и Тбилиси, и Сухуми, главное начать диалог. К сожалению, я не вижу, чтобы нынешняя власть, в лице «Грузинской мечты» готова на это».









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