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    Даур Буава: молодежь, проживающая по обе стороны Ингури – это сила, которая должна вести к миру
    21.07.2023
    «Мы должны идти вперед, строить совместное будущее», -заявил переехавший в Тбилиси и получивший гражданство Грузии абхазский блогер и активист Даур Буава в эфире [АРДАШЕЛИЯ-LIVE]:

    «Я, может, и не видел эту войну, это было 30 лет назад, было пролито много крови, но сегодня жить вчерашним днем – это не дело. У нас же была совместная история, которую в один момент прервали.

    И сегодняшняя молодежь, проживающая по обе стороны Ингури – это та сила, которая должна вести к этому миру. У нас должны быть свободное общение и доступ к информации. Мы не должны замыкаться в том, что когда-то было. Всё ускорилось, идет прогресс, развитие. Сегодня только молодежь сможет всё восстановить».

    Даур Буава так же поделился своим мнением о новой инициативе де-факто парламента Абхазии — «Закона об апартаментах»:

    «Я не хочу наблюдать за тем, как продают наши земли, заселяют российским народом абхазскую землю. Я уже 2 года нахожусь в Тбилиси и за это время меня человек 10 спросило: у нас был конфликт и, если Абхазия воевала за свою независимость почему сегодня президент Аслан Бжания так свободно разбазаривает земли? Я в этот момент всегда вхожу в ступор, не знаю даже, что ответить, поскольку эти люди правы. Зачем тогда люди проливали кровь? Чтобы кто-то всё продавал? Я считаю, что это неправильно…

    Сегодня мы находимся на грани исчезновения – это должны понимать многие. Из 250 000 населения там живет лишь 50 000 абхазов, все остальные – это русские, армяне и приезжие. Даже наш язык не ставится ни во что, даже правительство не может его узаконить, в достойной форме, чтобы он хоть где-то был прописан на законодательном уровне. Мы (в школах) учим абхазский язык до 4 класса, а дальше русский. Почему же я неправильно себя веду? От того, что хочу, чтобы наш язык существовал? В Конституции Грузии прописан абхазский язык, на официальном уровне. Так почему я должен отказываться от руки помощи, когда народ гибнет?»


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