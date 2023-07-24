Около 300 детей заболело ротавирусом в Гудауте за две недели

24.07.2023 Около 300 детей заболело ротовирусной инфекцией в Гудауте за последние две недели, сообщила на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района главный санитарный врач муниципалитета Инга Чанба.



"Ежесуточно у нас поступают до 30 человек с ротовирусной инфекцией. Большая их часть – это постояльцы гостиницы "России". Это связано с тем, что в России вакцинации от ротовирусной инфекции не проводится, а наши дети прививаются. В основном, местные дети на море не часто купаются", - отметила она.



Чанба подчеркнула, что все пациенты с ротовирусной иинфекцией – это дети.



Симптомы заболевания – расстройство пищеварительной системы и рвота. Осложнений у них выявлено не было. Дети проходят необходимые процедуры в медучреждении и их отпускают по месту жительства или пребывания.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>