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    В Абхазии установлена уголовная ответственность за клевету в Интернете
    26.07.2023
    Законодательный орган Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты.

    Как указано в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства республики.

    Изменения устанавливают уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".

    Кроме того, увеличены размеры штрафа:

    за клевету – от 50 до 100 тысяч рублей (раньше было от 10 до 25 тысяч рублей),
    за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ, включая "Интернет" - от 100 до 150 тысяч рублей (раньше от 20 до 40 тысяч рублей),
    за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – от 150 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (раньше только лишение свободы на срок от 2 до 5 лет).

    Поправками также была расширена группа действий, связанных с торговлей людьми. Теперь торговля детьми для последующего незаконного усыновления также будет преследоваться законом.

    Проектом закона предлагается расширить группу действий, связанных с торговлей людьми, и совершение их с иными целями, а именно установление уголовной ответственности за куплю-продажу человека и иные сделки в отношении человека без указания мотива и цели.


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