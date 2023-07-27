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    Президент Грузии осудила решение передать сухумский аэропорт России
    27.07.2023
    Президент Грузии Саломе Зурабишвили осуждает решение т.н. парламента временно оккупированной Абхазии передать сухумский аэропорт России.

    По словам Зурабишвили, это незаконное действие России, которое требует категоричной и твердой реакции международного сообщества.

    «Категорически осуждаю и протестую против решения т.н. парламента временно оккупированной Абхазии о передаче России стратегического объекта — сухумского аэропорта. Это незаконное действие России, которое требует категоричной и твердой реакции международного сообщества!», — написала Саломе Зурабишвили.

    Вчера вечером де-факто парламент Абхазии одобрил законопроект, который позволяет оператору аэропорта инвестировать в аэропорт, а впоследствии эксплуатировать его. Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон.

    Как пишет «Эхо кавказа», документ был подписан в Санкт-Петербурге. Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить аэропорт к 2024 году.


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