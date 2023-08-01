В Абхазии с 1 августа запретили носить купальники в общественных местах

01.08.2023 В оккупированной Абхазии с 1 августа запретили носить купальники в общественных местах. За нарушение т.н закона отныне придется заплатить штраф в размере 6000 рублей (около 65 долларов США). Информацию об этом распространяют местные СМИ.



«У нас нет такой цели – штрафовать, просто нужно, чтобы люди ходили в надлежащем виде. Я надеюсь, что благодаря информированию эта законодательная норма повлияет на наших граждан и гостей и они будут соблюдать элементарные правила», — заявил член де-факто парламента оккупированной Абхазии Даут Хутаба.



8 июня т.н парламент оккупированной Абхазии принял изменения в т.н. Кодекс об административных правонарушениях за появление на улицах, скверах, парках с голым торсом или в купальном костюме.









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