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    Пропавшая в оккупированной Абхазии девушка Натия Бахтадзе найдена мертвой
    02.08.2023
    Пропавшая в городе Гали оккупированной Абхазии этническая грузинка Натия Бахтадзе найдена мертвой. Ее тело было обнаружено в лесу Илори. Информацию подтвердила семья Бахтадзе.

    28-летняя Бахтадзе пропала в Гали 28 июля и после 17 часов не выходила на связь.

    31 июля мать Натии Бахтадзе — Иамзе Агумава обратилась к де-факто руководству Абхазии, в том числе и к де-факто омбудсмену с просьбой помочь в поиске девушки. Обратилась она и к жителям оккупированного региона — к мамам.

    «Мамы!!!! Если мы сегодня допустим несправедливость, то завтра преступлений будет намного больше и судьба наших детей будет под угрозой. Это тот случай, когда география и национальность не имеют значения. Желаю вашим детям безопасности, здоровья и счастья», — написала Иамзе Агумава.

    1 августа де-факто омбудсмен Абхазии встретилась с матерью девушки. Анас Кишмария сообщила, что находится на связи с де-факто руководством правоохранительных органов Абхазии, которые задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска пропавшей девушки.


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