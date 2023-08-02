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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Госдеп США: Сухумский аэропорт – часть воздушного пространства Грузии

02.08.2023 В Госдепартаменте США заявили, что Сухумский аэропорт — часть воздушного пространства Грузии, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу, который задал главе пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллеру вопрос о планах де-факто руководства Сухуми передать аэропорт российскому инвестору.



«Соединенные Штаты считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Мы призываем Россию выполнить свое обязательство по выводу своих войск на доконфликтные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС в 2008 году», – ответил Миллер.



Напомним, соглашение о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта между Москвой и Сухуми было подписано в Санкт-Петербурге. Де-факто парламент ратифицировал документ 26 июля. Восстановить аэропорт планируется к 2024 году.



В подписанном документе отмечается, что работы по реконструкции аэропорта будут осуществляться в два этапа и будут профинансированы частным инвестором — российской промышленной группой «Базовый элемент».



Стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. На эти деньги обновят 2,4 км из 3,6 км взлетно-посадочной полосы — аэропорт сможет принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые Ил-76.



Рассчитан уже и поток пассажиров — на первом этапе 375,8 тысячи человек. После завершения второго этапа работ — 1 млн пассажиров в год. Если все пойдет по плану, отмечают в Москве, то Сухумский аэропорт будет запущен к концу 2024 года.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила планы передать сухумский аэропорт российскому инвестору. В правительстве Грузии вопрос не комментировали.



Международная организация гражданской авиации (ICAO, International Civil Aviation Organizasion) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии.



Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей — это нарушает международные нормы.



ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.









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