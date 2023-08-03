Житель Очамчиры признал вину в убийстве жительницы Гали Натии Бахтадзе

По факту убийства жительныцы Гали Натии Бахтадзе возбуждено уголовное дело в отношении очамчирца Айнара Цвижба.



По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий прокуратурой Гальского района совместно с оперативными службами МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) по заявлению Агумава Я.Г. по факту исчезновения дочери Бахтадзе Натии Гурамовны, 1995 года рождения, установлено совершение 28 июля 2023 года в городе Гал в салоне автомашины марки «Lexus» GX 470 регистрационный знак К605КК АВН умышленного убийства последней жителем города Очамчира Цвижба Айнаром Тамазовичем, 1998 года рождения.



02 августа 2023 года по данному факту прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия.



Подозреваемый Цвижба А.Т. сознался в содеянном и заявил, что труп убитой сокрыл, утопив в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингури. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой Бахтадзе Н.Г.









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