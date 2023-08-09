Тело убитой в Абхазии Натии Бахтадзе до сих пор не найдено

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09.08.2023 Сегодня уровень воды каскадов Перепадной ГЭС был понижен на три метра - с 28 июля в реке ищут тело Натии Бахтадзе, 28-летней девушки из Гали.



Сегодня вместе со спасателями и водолазами к поискам подключились геологи и просканировали дно - тело пока не найдено.



В то же время среди грузинского населения Гали нарастает волна протеста – вчера на так называемый митинг вышли гальские учителя. Они потребовали ускорить поиск тела. Они считают, что осужденный на два месяца предварительного заключения Айнар Цвижба действовал не один в сокрытии следов убийства.



Источник из Гальского района, пожелавший остаться неизвестным, эксклюзивно сообщил «Таймеру», что общество требует наказания Энвера Цвижба, отца подсудимого, а также его родственника, сотрудника Гальской службы безопасности.



По словам источника, есть сомнение, что Айнар Цвижба не выбрасывал тело девушки в реку: по одной из версий, он посадил Натию в машину, предложил ей выйти за него замуж и получил отказ, после чего применил физическую силу.



Известно, что у Нати были проблемы с дыханием, и она собиралась в начале августа ехать в Тбилиси на операцию, о чем узнал Айнар Цвижба и решил ускорить процесс - пара любила друг друга, но из-за грубости Цвижбы, Натия рассталась с ним. Но сын влиятельного отца Айнар Цвижба (его отец Энвер Цвижба контролирует местный мучной бизнес) не отставал от нее.



По словам источника, когда Айнар избивал Натию, девушка ударилась головой об угол двери автомобиля и отключилась. Есть записи с камер, где видно, как Айнар Цвижба останавливается у рынка на Очамчирской дороге, быстрыми шагами входит и покупает бутылку воды. После этого он садится на заднее сиденье, и машина долго не двигается.



Вероятнее всего, Айнар Цвижба пытался привести в себя Натию Бахтадзе, но ему это не удалось — девушка скончалась от шока и остановки дыхания.



После этого Айнар Цвижба выходит из машины один и разговаривает по мобильному телефону — наш источник предполагает, что он позвонил зятю (сотруднику гальского отдела СГБ) и отцу, и рассказал им о случившемся.



После этого машина возвращается. Наш источник говорит, что Айнар не мог подняться на каскад Перепадной в одиночку - он не знал дороги с той стороны. По словам источника, Айнара Цвижба не выбросил тело (в своих показаниях он говорит, что, когда понял, что Натия уже мертва, поднялся на каскад, поцеловал Натию, извинился и бросил в реку), а его отец и родственники похоронили ее в безлюдном месте.



Сначала Айнар не собирался признаваться в убийстве, но отец и зять заставили его и сказали, что он какое-то время посидит в тюрьме, тело Натии не найдут, затем "сделают" заключение врачей о том, что у Айнара якобы проблемы с психикой - его переведут в психиатрическую больницу, а вскоре вообще выпустят после того, как тело не будет найдено и страсти улягутся.



Напомним, Натию Бахтадзе безуспешно ищут с 28 июля по сей день.









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