Гарибашвили: Построение сильного государства вместе с абхазами и осетинами – лучшая перспектива для всех

14.08.2023 «Построение мирного, сильного, развитого государства вместе с абхазами и осетинами – лучшая перспектива для всех. Это общее дело всех нас», — пишет в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с 31-й годовщиной войны в Абхазии.



По словам Ираклия Гарибашвили, разумная, ориентированная на доверие мирная политика последовательно приближает нас к этой цели.



«Прошел 31 год с начала одного из самых трагических событий в нашей истории — войны в Абхазии. Неоправданное противостояние стоило жизни многим нашим гражданам с обеих сторон — солдатам и мирным жителям. Вместе со всем нашим обществом я еще раз чту светлую память каждого из них. Территориальные конфликты и их последствия — временная оккупация наших исконных земель, перемещение сотен тысяч людей на своей родине, отношения с абхазами и осетинами — остаются главным вызовом нашего государства и общества, ответить на который можно только неуклонной защитой мира, восстановлением доверия, общим и всеобщим развитием страны. Построение мирного, сильного, развитого государства вместе с абхазами и осетинами – лучшая перспектива для всех нас, таким образом, это общее дело всех нас. Глубоко верю, что разумная политика мира, направленная на восстановление доверия, которую мы проводим с момента прихода к власти, будет последовательно приближать нас к этой цели», — написал Ираклий Гарибашвили.









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