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    Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу
    15.08.2023
    Жительница Челябинска Альфия Бикмуллина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    Ведомство уточняет, что преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, тогда неизвестный похитил барсетку, в которой находились документы и 65 тысяч рублей.

    54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное.

    Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.


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