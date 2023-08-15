Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу

15.08.2023 Жительница Челябинска Альфия Бикмуллина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Ведомство уточняет, что преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, тогда неизвестный похитил барсетку, в которой находились документы и 65 тысяч рублей.



54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное.



Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.









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