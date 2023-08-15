Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу

Жительница Челябинска Альфия Бикмуллина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).
Ведомство уточняет, что преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, тогда неизвестный похитил барсетку, в которой находились документы и 65 тысяч рублей.
54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное.
Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.