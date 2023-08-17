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    Абхазского лидера Аслана Бжания прооперировали в Москве
    17.08.2023
    Лидер самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания был прооперирован в одной из московских клиник.

    «После тщательной диагностики ему было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжания ничего не угрожает», - цитирует заявление пресс-службы Бжания издание «Апсныпресс».

    Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего он продолжит свою командировку в РФ.

    10 августа разные СМИ распространили информацию о том, что Аслан Бжания во время рабочей поездки в Москву в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение. Сообщалось, что он проходит необходимое обследование из-за обострения мочекаменной болезни.


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