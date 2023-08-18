Путин никогда не настаивал, чтобы Беларусь признала Абхазию — Лукашенко

18.08.2023 Президент РФ Владимир Путин никогда не наставил, чтобы Минск признал Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии). Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



По его словам, Минск не признал Крым и Абхазию, потому что в этом не было необходимости с практической точки зрения.



«Никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали. Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. Мы этого не скрывали. Просто с точки зрения практической в этом не было необходимости», — сказал Лукашенко.



В последние годы в СМИ периодически циркулирует информация о возможном признании Абхазии со стороны Беларуси. Де-факто лидер Аслан Бжания прибыл в Беларусь 20 февраля 2023 года. До этого Лукашенко посетил Абхазию в сентябре 2022 года, где встретился с Бжания в загородном доме Бичвинта.









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