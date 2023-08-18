Путин никогда не настаивал, чтобы Беларусь признала Абхазию — Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин никогда не наставил, чтобы Минск признал Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии). Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, Минск не признал Крым и Абхазию, потому что в этом не было необходимости с практической точки зрения.
«Никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали. Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. Мы этого не скрывали. Просто с точки зрения практической в этом не было необходимости», — сказал Лукашенко.
В последние годы в СМИ периодически циркулирует информация о возможном признании Абхазии со стороны Беларуси. Де-факто лидер Аслан Бжания прибыл в Беларусь 20 февраля 2023 года. До этого Лукашенко посетил Абхазию в сентябре 2022 года, где встретился с Бжания в загородном доме Бичвинта.