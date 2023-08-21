Инал Ардзинба не нашел Абхазию ни на одной карте мира, кроме российской

21.08.2023 Абхазия не отмечена как независимое государство ни на одной из карт мира, однако эту «несправедливость» помогает «преодолевать» Россия, заявил глава внешнеполитического ведомства Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба в Очамчире, передает SOVA.



«Мы есть на российской карте. Нас нет на американской карте и на европейской, нас нет на турецкой карте. Нас нет практически ни на одной карте, кроме российской. Это очень важно. Сегодня наши российские друзья помогают нам преодолеть эту несправедливость… Нам удалось сформировать очень серьезную договорно-правовую базу. Были подписаны два Соглашения 2008 года и 2014 года. Это два важнейших Соглашения, которые определяют наши отношения с Российской Федерацией», — говорит Ардзинба.



Речь идет о так называемом «Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия» от 17 сентября 2008 года и «Договоре между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года.



«В этих договорах записана всеобъемлющая поддержка Республике Абхазия, и Российская Федерация полностью эти обязательства выполняет», – говорит Ардзинба.



Сообщил он и объем финансовой помощи, которую РФ оказала Абхазии с 2008 года – 110 миллиардов рублей.



Коснулся Ардзинба и вопроса отношений с Минском:



«Если Республика Беларусь признает независимость Абхазии – это будет очень важным шагом в укреплении нашей государственности!».









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