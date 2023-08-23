Идея присоединения Абхазии и т.н. Южной Осетии (оккупированные Россией территории Грузии - ред.) к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии, написал в своей статье для издания «Аргументы и факты» заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН.
Но, если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания, медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины — отметил Медведев.
Он призвав Запад прекратить попытки влияния на политику Грузии. Замглавы Совбеза напомнил, что в 2008 году Россия остановила наступление на Тбилиси, когда добилась устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Однако в настоящее время в Грузии вновь активно нагнетают обстановку.
Медведев предположил, что Запад хочет создать около границ России очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому. Снова появились разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране, добавил он.
Для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния— считает Медведев.
Напомним, что абхазские "политики" и общественные деятели не раз высказывались по данному вопросу и категорически выражали недопустимость присоединения Абхазии к России.