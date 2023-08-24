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    Шамба: «В Абхазии нет политических сил, желающих вхождения в состав России»
    24.08.2023
    «Абхазия выступает за тесные и союзнические отношения с Россией, хотя в республике нет политической силы, выразившей желание присоединиться к России», — заявил комментируя высказывание Дмитрия Медведева де-факто секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

    «Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений [о вхождении в состав РФ], и я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами», — сказал Шамба.

    Ранее заместителя главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии (оккупированные Россией территории Грузии) популярны идеи присоединения к России, которые можно реализовать, «если на то возникнут веские причины».


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