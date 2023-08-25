Скутерист на водном мотоцикле проехался по голове отдыхающего

25.08.2023 Скутерист на водном мотоцикле проехался скутером по голове отдыхающего, тем самым нанес ему черепно-мозговую травму.



Как рассказал заместитель главы Администрации Гагры Адамур Цишба, отдыхающий был доставлен в Гагрскую ЦРБ.



«Пострадавший погружался в воду с маской, он то был на поверхности, то нырял. Скутерист не увидел и наехал на туриста, когда тот погружался в воду. Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой. В ЦРБ ему сделали обследование, стабилизировали состояние и экстренно на реанимобиле отправили в Сухумскую больницу, в отделение нейрохирургии», - сообщил Цишба.



По словам и.о. главврача Республиканской больницы Астана Авидзба, состояние пострадавшего удовлетворительное, пациента выпишут уже в воскресенье.



Адамур Цишба проинформировал, что расследованием занимается транспортная прокуратура Гагры и отделение линейной милиции, ведется расследование.



Министр туризма Теймураз Хишба взял дело под личный контроль.









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