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    Скутерист на водном мотоцикле проехался по голове отдыхающего
    25.08.2023
    Скутерист на водном мотоцикле проехался скутером по голове отдыхающего, тем самым нанес ему черепно-мозговую травму.

    Как рассказал заместитель главы Администрации Гагры Адамур Цишба, отдыхающий был доставлен в Гагрскую ЦРБ.

    «Пострадавший погружался в воду с маской, он то был на поверхности, то нырял. Скутерист не увидел и наехал на туриста, когда тот погружался в воду. Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой. В ЦРБ ему сделали обследование, стабилизировали состояние и экстренно на реанимобиле отправили в Сухумскую больницу, в отделение нейрохирургии», - сообщил Цишба.

    По словам и.о. главврача Республиканской больницы Астана Авидзба, состояние пострадавшего удовлетворительное, пациента выпишут уже в воскресенье.

    Адамур Цишба проинформировал, что расследованием занимается транспортная прокуратура Гагры и отделение линейной милиции, ведется расследование.

    Министр туризма Теймураз Хишба взял дело под личный контроль.


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