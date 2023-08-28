В Абхазии ранили начальника ГАИ по Гагрскому району

28.08.2023 Начальник ГАИ по Гагрскому району Хаджарат Бганба получил огнестрельное ранение в ногу. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье возле кафе «Терраса» в Пицунде, сообщили агентству «Апсныпресс» в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.



Ведомство возбудило уголовное дело в отношении жителя села Лдзаа Михаила Барцица по двум статьям уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.



Пострадавший был доставлен в центральную республиканскую больницу Гагры. Другие подробности происшествия не сообщаются.











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