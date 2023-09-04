.: Лента Новостей
  • В Абхазии опровергли отставку Ардзинба
  • Ардзинба ушел в отставку - Москва его перебрасывает на пропагандистский фронт
  • В Аджарии откроется «Абхазский культурный центр»
  • В Гальском районе обнаружен схрон боеприпасов
  • В Абхазии ранили начальника ГАИ по Гагрскому району
  • Скутерист на водном мотоцикле проехался по голове отдыхающего
  • Шамба: «В Абхазии нет политических сил, желающих вхождения в состав России»
  • Медведев грозится присоединением Абхазии к России - абхазов не спрашивают?
  • Инал Ардзинба не нашел Абхазию ни на одной карте мира, кроме российской
  • Абхазия с 2008 года получила от России более 110 млрд рублей

    •
     
    В Гальском районе обнаружен схрон боеприпасов
    04.09.2023
    В Гальском районе оккупированной Абхазии обнаружен схрон боеприпасов.

    Сообщается, что это — оружие времен войны 1992-1993 годов.

    «Из схрона изъяты: минометные мины 82 мм – 2 штуки, выстрелы к гранатомету СПГ-9 – 2 штуки, выстрелы к гранатомету РПГ-7В – 2 штуки и авиационная ракета НУРС – 1 штука. Указанные боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в МЧС РА», — говорится в информации Apsnypress.

    Отмечается, что работали сотрудники де-факто СГБ Абхазии совместно с Погрануправлением ФСБ России.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия