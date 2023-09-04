В Гальском районе обнаружен схрон боеприпасов

В Гальском районе оккупированной Абхазии обнаружен схрон боеприпасов.



Сообщается, что это — оружие времен войны 1992-1993 годов.



«Из схрона изъяты: минометные мины 82 мм – 2 штуки, выстрелы к гранатомету СПГ-9 – 2 штуки, выстрелы к гранатомету РПГ-7В – 2 штуки и авиационная ракета НУРС – 1 штука. Указанные боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в МЧС РА», — говорится в информации Apsnypress.



Отмечается, что работали сотрудники де-факто СГБ Абхазии совместно с Погрануправлением ФСБ России.









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