В Аджарии откроется «Абхазский культурный центр» при участии Роланда Ажиба, который покинул оккупированную Абхазию. Об этом сообщает Sova со ссылкой на Информационно-аналитический центр Абхазии.



Целью «Абхазского культурного центра» будет популяризация абхазского языка и культуры, а также, проведение совместных мероприятий для восстановления доверия между грузинами и абхазами.



Уже состоялась предварительная встреча по инициативе НПО «Единство для завтрашнего дня» и самого Роланда Ажиба, который, согласно информации, является «влиятиельным представителем оккупированной Абхазии». По словам Ажиба, идея открытия «Абхазского культурного центра» существует уже давно.



«Создание Абхазского культурного центра – очень хорошая идея. Дай Бог, чтобы эта идея реализовалась и Центр смог функционировать. Желание создать его было давно, но не получалось по разным причинам. Сейчас мы собрались, чтобы обсудить именно эту тему.



<> Эта мечта практически осуществляется. И когда центр откроется, мы отпразднуем это широко.



Я знаю, что в Аджарии проживает много абхазов. Я не хочу, чтобы они просто существовали. Я хочу, чтобы они развивались, имели идеи и проекты, которые мы вместе будем реализовывать», — пояснил Ажиба.



На встрече присутствовали руководители ряда НПО, этнические абхазы, проживающие в Аджарии, и сторонники этой идеи.









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