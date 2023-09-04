Ардзинба ушел в отставку - Москва его перебрасывает на пропагандистский фронт

04.09.2023 Телеграм-канал «D News Aбхазия» сообщает, что глава внешнеполитического ведомства марионеточного режима Абхазии подал в отставку.



«Министр иностранных дел Инал Ардзинба написал заявление об отставке! По информации наших источников, Ардзинба уже объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию», — пишет канал.



Ардзинба был назначен в ноябре 2021 года указом лидера Сухуми.



Задолго до этого кремлевский «кадр» работал начальником Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ.



Как сообщают телеграм-каналы, Ардзинба снова займется «информационно-психологическими операциями» против Украины. Предполагается, что Ардзинба будет работать в контуре «Россия-Беларусь», «Союзное государство».









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