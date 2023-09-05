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    В Абхазии опровергли отставку Ардзинба
    05.09.2023
    Внешнеполитическое ведомство режима Абхазии опровергает информацию об отставке главы ведомства Инала Ардзинба.

    «Распространяемые сообщения о якобы отставке министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба не соответствуют действительности. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме», — говорится в комментарии ведомства.

    Ранее об отставке Ардзинба с поста главы МИД и его возвращении в Москву сообщали телеграм-каналы. Вечером 4 сентября абхазские паблики подтвердили эту информацию.

    По их данным, Ардзинба объявил коллективу министерства, что покидает пост министра и возвращается в Россию. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    «Человеку явно скучно в кресле главы МИД, а до президентских выборов еще далеко», — отмечал автор телеграм-канала «Апсны».

    «Инал Ардзинба возвращается в Москву, чтобы участвовать в борьбе „с идеологической пропагандой коллективного Запада“, а именно проведение когнитивных операций в странах Запада по дискредитации Украины», — писал «Амра life».


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