В Абхазии опровергли отставку Ардзинба

Внешнеполитическое ведомство режима Абхазии опровергает информацию об отставке главы ведомства Инала Ардзинба.



«Распространяемые сообщения о якобы отставке министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба не соответствуют действительности. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме», — говорится в комментарии ведомства.



Ранее об отставке Ардзинба с поста главы МИД и его возвращении в Москву сообщали телеграм-каналы. Вечером 4 сентября абхазские паблики подтвердили эту информацию.



По их данным, Ардзинба объявил коллективу министерства, что покидает пост министра и возвращается в Россию. Официального подтверждения этой информации пока нет.



«Человеку явно скучно в кресле главы МИД, а до президентских выборов еще далеко», — отмечал автор телеграм-канала «Апсны».



«Инал Ардзинба возвращается в Москву, чтобы участвовать в борьбе „с идеологической пропагандой коллективного Запада“, а именно проведение когнитивных операций в странах Запада по дискредитации Украины», — писал «Амра life».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>