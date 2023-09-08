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    В оккупированном Гали углубляют изучение русского языка
    08.09.2023
    В Гали принялись за углубленное изучение русского языка. В июне в Гальском районе оккупированной Абхазии был создан «Центр открытого образования по обучению методикам русского языка», сообщает абхазский телеграм-канал.

    «Этот Центр стал настоящим мостом, связывающим специалистов из Армавирского государственного педагогического университета с учителями школ, школьниками и студентами Галского района. Они будут совместно заниматься разработкой и внедрением эффективных методик преподавания русского языка, основанных на современных инструментах и подходах», — говорится в сообщении.

    Целью Центра называется «развитие культуры речи учащихся», чтобы «ученики могли говорить и писать на русском языке без труда и с уверенностью».

    Кроме того, планируется знакомить жителей Гальского района с традициями и особенностями русского языка, «погружая их в культурное наследие русского народа».

    Вдополнение, организация намерена «выйти в массы» и развивать «бытовое общение» на русском языке — в повседневной жизни.

    Все это проходит на фоне того, что во всех школах Гальского района, где проживает большая часть этнических грузин, запрещено обучение на родном, грузинском, языке. Об этом в сентябре 2021 года сообщили в де-факто Министерстве образования Абхазии.

    Грузинский язык и литература представлены, как иностранные, а все предметы школьникам преподают на русском языке.

    В Тбилиси этот шаг назвали «продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, проводимой российским оккупационным режимом, которая направлена на уничтожение грузинских следов на оккупированных территориях и полную ассимиляцию населения».

    Отметим, что школы Гальского района поэтапно переходили на русский язык. Школьников снабжают учебниками из РФ.


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