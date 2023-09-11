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    В Абхазию прибудет российский туристический поезд «Рица»
    11.09.2023
    В рамках договоренности РУП «АЖД» с АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с ООО « РЖД Тур» сегодня, 10 сентября, в самопровозглашенную республику Абхазия прибудет туристический поезд «Рица». Турпоезд будет следовать по маршруту Сочи - Роза Хутор – Гагра – Сухуми – Сочи - Аэропорт Сочи Тур. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

    По мультимодальному маршруту туристы путешествуют из Череповца в Сочи и Абхазию, используя при этом два вида транспорта - самолет и поезд. От Череповца до аэропорта Сочи пассажиры проследуют самолетом, далее пересядут в туристический поезд, в котором отправятся до Розы Хутор и абхазских курортов. Круиз продлится 6 дней. Первая остановка – Роза Хутор, а на следующий день туристы прибудут в Гагру. Третий день путешествия будет посвящен Новому Афону, еще два дня туристы проведут в Сухуми. Заключительный день круиза пройдет в Сочи.

    Для приема поезда на станциях в Сухуми и Гагре были установлены силовые трансформаторы, была проведена новая электропроводка. Каждый вагон будет иметь свой источник питания во время простоя вагонов. Также созданы условия для обеспечения поезда водой.


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