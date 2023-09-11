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    НПО «Амра» предлагает писать абхазские тексты с использованием букв грузинского алфавита
    11.09.2023 - SOVA
    НПО «Амра» предлагает писать абхазские тексты с использованием букв грузинского алфавита. В грузино-абхазской неправительственной организации уверены, что это защитит абхазский язык от исчезновения и облегчит его изучение для всех желающих.

    Абхазский алфавит был создан в начале 20 века, но в период русификации абхазы выбрали кириллицу в качестве письменности. Теперь организация пытается восстановить алфавит, основанный на грузинских графических символах.

    «Грузинский алфавит более адаптирован к абхазскому языку, чем русский», — говорит Михаил Кваташидзе, представитель «Амра».

    Он отмечает, что инициатива направлена больше на грузин, чем на абхазов.

    «Мы не предлагаем этот проект абхазам. Они узнали об этом и очень плохо восприняли. Этот проект предназначен для грузин. Когда я общаюсь с абхазом, мне интересно, как то или иное слово пишется по-абхазски. Я прошу их написать. Они пишут мне на кириллице. Я знаю русский. Но когда я пишу абхазские слова грузинскими буквами, я могу даже прочитать очень большой текст.

    В идеальном варианте грузинам будет легче выучить абхазский язык с помощью этого алфавита, а абхазам — грузинский. В Грузии есть школы, где преподают абхазский язык, и мы можем внедрить <алфавит> там», — заявил Кваташидзе.

    «Амра» планирует привлечь научные круги к приведению грузинского алфавита в соответствие с современным абхазским. Организация считает, что, адаптировав абхазский язык к грузинскому алфавиту, он станет доступным и легким в изучении для большего числа грузин.

    Отметим, Конституция Грузии обязывает поддерживать и развивать абхазский язык. Отмечается и День абхазского языка — 27 октября.

    Напомним, в оккупированной Абхазии был показан сюжет, в котором говорилось о том, что Сухумской школе №4 не смогли открыть абхазский сектор.

    В Сухуми 13 школ: три — абхазские, одна — армянская и 9 русских, а в пяти из них есть абхазский сектор.

    О том, что абхазский язык находится под угрозой исчезновения, говорят уже и в Абхазии. Делопроизводство в оккупированном регионе ведется на русском языке, заседания де-факто правительства и де-факто парламента — тоже.

    Sova писала об открытии в Гальском районе «Центра открытого образования по обучению методикам русского языка». Целью его является «развитие культуры речи учащихся», чтобы «ученики могли говорить и писать на русском языке без труда и с уверенностью». Кроме того, планируется знакомить жителей Гальского района с традициями и особенностями русского языка, «погружая их в культурное наследие русского народа».

    В дополнение, организация намерена «выйти в массы» и развивать «бытовое общение» на русском языке — в повседневной жизни.


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