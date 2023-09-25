Грузинский храм X-XI веков в Пицунде перекрасили на русский лад

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25.09.2023 Грузинский храм X-XI веков в Пицунде перекрасили в белый цвет на русский лад. В храме обустроен концертный зал — звучит музыка. Видеокадры публикует НПО «Движение за культурное наследие».



В организации утверждают, что кадры отсняты в сентябре текущего года. НПО выражает обеспокоенность в связи с широкомасштабным процессом преднамеренного уничтожения грузинского культурного наследия на территории оккупированной Абхазии.



«Активистам «Движения за культурное наследие (комитет Сакдриси)», после Гальского и Очамчирского районов, в сентябре удалось ознакомиться с состоянием памятников в Сухуми, Гульрипши, Гудаута и Пицунде и отснять фото- и видеоматериалы.



Изучение ситуации на местах в очередной раз показало, что на объектах культурного наследия Абхазии идет организованный процесс стирания грузинских следов, который проявляется в преднамеренном повреждении и уничтожении уникального наследия и искажении исторических фактов», — говорится в заявлении неправительственной организации.



По оценце НПО, в особенно сложном положении находятся светские, в том числе инженерные и фортификационные памятники. Речь о крепости Беслети и расположенный вблизи так называемый Мост (царицы) Тамары.



«В Сухуми полным ходом идет процесс очистки от грузинских следов и в т.н. Национальном музее, где копии фресок грузинских царей представлены без соответствующей информации, также другие артефакты грузинского культурного наследия не сопровождаются надлежащими описаниями», — заявляют в «Движении за культурное наследие».



Движение за культурное наследие призывает соответствующие ведомства и заинтересованные круги использовать все имеющиеся рычаги воздействия, чтобы немедленно остановить разрушение грузинского культурного наследия в оккупированной Абхазии.



Напомним также, что НПО «Голубой щит» (GNCBS), председатель ЮНЕСКО по охране культурного наследия и Университет Ньюкасла опубликовали совместный доклад о выполнении норм международного гуманитарного права в Цхинвальском регионе.



Авторы доклада, оценили 737 объектов культурного наследия и утверждают, что региону нанесен ущерб во всех аспектах (движимом, недвижимом и нематериальном). Из-за отсутствия спутниковых снимков часть можно было оценить только на основании свидетельств очевидцев и информации СМИ.

















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