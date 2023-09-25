.: Лента Новостей
  • 30 лет со дня падения Сухуми
  • Российские аэропортовые холдинги не хотят восстанавливать аэропорт Сухуми - РосСМИ
  • Оккупированные территории Грузии могут остаться без топлива - Москва ввела ограничения на поставки
  • Грузинский храм X-XI веков в Пицунде перекрасили на русский лад
  • НПО «Амра» предлагает писать абхазские тексты с использованием букв грузинского алфавита
  • В Абхазию прибудет российский туристический поезд «Рица»
  • В оккупированном Гали углубляют изучение русского языка
  • В Абхазии опровергли отставку Ардзинба
  • Ардзинба ушел в отставку - Москва его перебрасывает на пропагандистский фронт
  • В Аджарии откроется «Абхазский культурный центр»

    •
     
    Оккупированные территории Грузии могут остаться без топлива - Москва ввела ограничения на поставки
    25.09.2023 - SOVA
    Россия отменила прежнее решение относительно Сухуми и Цхинвали о том, что ограничения на поставку топлива не коснутся оккупированных регионов Грузии. В официальный документ внесены поправки, согласно которым в Абхазию и Цхинвальский регион топливо поставляться все же не будет.

    История «поправок» выглядит так: в опубликованном 21 сентября документе «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации» было заявлено, что топливо будет поставляться в порядке исключения в случае с Сухуми и Цхинвали.

    В документе написано, что временный запрет не распространяется:

    «к) на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия».

    Но далее в Москве передумали и по неизвестной причине 23 сентября правительство России обновило список исключений, относящийся к «временному» запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны.

    В результате был «признан недействительным» пункт «к» документа, где и говорилось о том, что решение не коснется оккупированных территорий Грузии.

    Таким образом, теперь запрет все же касается и Абхазии, и Цхинвальского региона.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия