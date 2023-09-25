Оккупированные территории Грузии могут остаться без топлива - Москва ввела ограничения на поставки

Россия отменила прежнее решение относительно Сухуми и Цхинвали о том, что ограничения на поставку топлива не коснутся оккупированных регионов Грузии. В официальный документ внесены поправки, согласно которым в Абхазию и Цхинвальский регион топливо поставляться все же не будет.
История «поправок» выглядит так: в опубликованном 21 сентября документе «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации» было заявлено, что топливо будет поставляться в порядке исключения в случае с Сухуми и Цхинвали.
В документе написано, что временный запрет не распространяется:
«к) на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия».
Но далее в Москве передумали и по неизвестной причине 23 сентября правительство России обновило список исключений, относящийся к «временному» запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны.
В результате был «признан недействительным» пункт «к» документа, где и говорилось о том, что решение не коснется оккупированных территорий Грузии.
Таким образом, теперь запрет все же касается и Абхазии, и Цхинвальского региона.