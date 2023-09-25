Оккупированные территории Грузии могут остаться без топлива - Москва ввела ограничения на поставки

25.09.2023 - SOVA Россия отменила прежнее решение относительно Сухуми и Цхинвали о том, что ограничения на поставку топлива не коснутся оккупированных регионов Грузии. В официальный документ внесены поправки, согласно которым в Абхазию и Цхинвальский регион топливо поставляться все же не будет.



История «поправок» выглядит так: в опубликованном 21 сентября документе «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации» было заявлено, что топливо будет поставляться в порядке исключения в случае с Сухуми и Цхинвали.



В документе написано, что временный запрет не распространяется:



«к) на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия».



Но далее в Москве передумали и по неизвестной причине 23 сентября правительство России обновило список исключений, относящийся к «временному» запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны.



В результате был «признан недействительным» пункт «к» документа, где и говорилось о том, что решение не коснется оккупированных территорий Грузии.



Таким образом, теперь запрет все же касается и Абхазии, и Цхинвальского региона.









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