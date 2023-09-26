Российские аэропортовые холдинги не хотят восстанавливать аэропорт Сухуми - РосСМИ

Крупные российские аэропортовые холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские аэропорты Шереметьево и Внуково отказались участвовать в реконструкции аэропорта Сухуми. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей холдингов и близкие к ним источники.



Собеседники издания в аэропортовых холдингах объяснили отказ от восстановления работы аэропорта в столице Абхазии тем, что пока нет понимания возможного пассажиропотока. Также непонятно, какие авиакомпании согласятся выполнять рейсы в непризнанную республику, отмечают источники «Ведомостей». Кроме России независимость Абхазии признают только четыре государства: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Другой собеседник обратил внимание на сложности с доставкой стройматериалов для этого проекта, поскольку в Абхазии они не производятся.



Единственный в Абхазии аэропорт со статусом международного не работает почти 30 лет — со времен войны с 1992–1993 годов. Здесь находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос на территории бывшего Советского Союза.









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