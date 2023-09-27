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    30 лет со дня падения Сухуми
    27.09.2023
    Прошло 30 лет со дня падения Сухуми. В связи с этим днем ​​у Мемориала героев в Тбилиси с ночи начала собираться часть оппозиции и рядовых граждан. Они почтили память павших за единство страны.

    Военное противостояние началось в Абхазии 14 августа 1992 года. По приказу Владислава Ардзинба, так называемая «Абхазская гвардия» в районе села Охуреи Очамчирского района открыла огонь по частям Национальной гвардии министерства обороны Грузии, которые были переброшены для охраны железнодорожного участка Сочи-Ингири. Грузинские войска были введены в регион после подписания соответствующего договора с Ардзинба, однако, несмотря на это, абхазская сторона открыла огонь и, кроме того, стала оказывать сопротивление в Очамчирском, Гульрипшском районах и в Сухуми.

    Военное противостояние в Абхазии продолжалось в течение 13 месяцев и 13 дней. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила Сочинское соглашение о прекращении огня от 27 июля и начала штурм Сухуми. Борьба за город продолжалась 11 дней.

    27 сентября 1993 года вооруженные абхазы взяли здание Верховного совета Абхазской Автономной Республики, пленив председателя Верховного совета Жиули Шартава и его соратников, которых позже расстреляли. Сухуми пал. 30 сентября 1993 года абхазо-российские бандформирования заняли позиции вдоль реки Ингури.

    По не уточненным окончательно данным грузинской стороны, в результате конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. с грузинской стороны погибли более 10 тысяч военнослужащих и мирных жителей, а около 300 000 человек потеряли свой кров и стали беженцами. По данным абхазской стороны, погибли 3 500 человек, до 2 000 - были ранены.


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