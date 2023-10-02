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    Лавров встретится с лидерами оккупированных регионов Грузии
    02.10.2023
    3 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Сочи двусторонние и трехсторонние встречи с де-факто лидерами Абхазии и Цхинвальского региона (оккупированные Россией территории Грузии) Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым, а также де-факто министрами иностранных дел Иналом Ардзинба и Ахсаром Джиоевым. Об этом сообщают российские государственные СМИ.

    «В повестке – широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики. В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации «на площадке» Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.

    Министры в ходе двусторонних встреч также подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 гг», — указано в публикации на сайте МИД РФ.




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