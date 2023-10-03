Лавров - Россия продолжит расширять круг признавших Абхазию государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Сочи встречу с представителями сепаратистского режима Абхазии.
Перед началом встречи с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания и т.н министром иностранных дел Иналом Ардзинбой Лавров поблагодарил Абхазию за оказание «регулярной гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции» в Украине. Лавров выразил надежду, что эта помощь поможет в достижении целей т.н СВО.
Российский дипломат также заявил, что Россия продолжит расширять круг признавших Абхазию государств.
Сегодня у Сергея Лаврова также запланирована встреча с лидерами т.н Южной Осетии.