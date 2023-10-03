.: Лента Новостей
  • ЕС выражает обеспокоенность в связи с планами РФ разместить постоянную базу ВМФ в Абхазии
  • Reuters - Российская военно-морская база в Очамчире может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю
  • МИД Грузии обеспокоен планами размещения базы ВМФ России в Очамчира
  • Путин встретился с лидером оккупированной Россией Абхазии
  • Лавров - Россия продолжит расширять круг признавших Абхазию государств
  • Лавров встретится с лидерами оккупированных регионов Грузии
  • 30 лет со дня падения Сухуми
  • Российские аэропортовые холдинги не хотят восстанавливать аэропорт Сухуми - РосСМИ
  • Оккупированные территории Грузии могут остаться без топлива - Москва ввела ограничения на поставки
  • Грузинский храм X-XI веков в Пицунде перекрасили на русский лад

    •
     
    Лавров - Россия продолжит расширять круг признавших Абхазию государств
    03.10.2023
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Сочи встречу с представителями сепаратистского режима Абхазии.

    Перед началом встречи с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания и т.н министром иностранных дел Иналом Ардзинбой Лавров поблагодарил Абхазию за оказание «регулярной гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции» в Украине. Лавров выразил надежду, что эта помощь поможет в достижении целей т.н СВО.

    Российский дипломат также заявил, что Россия продолжит расширять круг признавших Абхазию государств.

    Сегодня у Сергея Лаврова также запланирована встреча с лидерами т.н Южной Осетии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия