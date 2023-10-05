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    Путин встретился с лидером оккупированной Россией Абхазии
    05.10.2023
    Президент России Владимир Путин принял де-факто лидера самопровозглашенной Абхазии Аслана Бжания. Встреча прошла в образовательном центре «Сириус», сообщает «Эхо Кавказа».

    Приветствуя Бжания, Путин подчеркнул роль России в развитии этого оккупированного ею региона.

    «В начале разговора хотел бы отметить, что у нас в целом ситуация развивается хорошо, у нас рост товарооборота за прошлый год – 73 процента.

    64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям. Больше 200 предприятий совместных работают, надеюсь, будут работать дальше. Развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии», ¬– заявил Путин.

    Бжания подчеркнул, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан «дополнительный импульс».

    «Идёт процесс гармонизации, в рамках гармонизации сделано очень много, предстоит ещё сделать очень много. Поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства. Это очень важно, мы этим занимаемся и будем заниматься дальше», – сказал он.

    Бжания поблагодарил Путина за подписание соглашения «о двойном гражданстве».

    «Благодаря совместным усилиям недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощённой форме. Это тоже большой шаг, потому что наши граждане настроены в этом плане очень позитивно. Мы хотим и будем следовать тем договорённостям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной, при участии России, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии, для нас это очень важно», – отметил он.


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