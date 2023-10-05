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    МИД Грузии обеспокоен планами размещения базы ВМФ России в Очамчира
    05.10.2023
    МИД Грузии выражает обеспокоенность планами размещения базы ВМФ России в Очамчире.

    Как указано в заявлении ведомства, подобные действия являются «еще одной провокационной попыткой, направленной на легитимацию незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона».

    «Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы.

    Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.
    Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

    Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза, и прекратить незаконную оккупацию неделимых регионов Грузии», — указано в заявлении.

    Напомним, в интервью российскому изданию «Известия» де-факто президент Абхазии, рассказал о подписании соглашения, согласно которому, в ближайшее время в Очамчирском районе будет размещена база Военно-морского флота России.


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