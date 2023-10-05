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    Reuters - Российская военно-морская база в Очамчире может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю
    05.10.2023
    «Российская военно-морская база в Очамчире может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю», — пишет Reuters. В статье западного издания также упоминается, что, создавая военную базу в Абхазском регионе Грузии, Россия расширяет свое военное присутствие на Черноморском побережье в сторону Турции.

    По данным западного издания, Черноморский флот России, базирующийся в аннексированном Севастополе на Крымском полуострове, неоднократно подвергался нападениям со стороны киевских сил после российского вторжения в Украину в 2022 году.

    Журналисты задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову вопрос о создании российской военной базы в Очамчире, однако представитель Кремля отметил, что вопрос, связанный с размещением российских частей и кораблей, находится в ведении министерство обороны России.

    В то же время сообщается, что из-за атак Украины Россия вывела большую часть своего Черноморского флота со своей основной базы в аннексированном Крыму.


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