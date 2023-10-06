ЕС выражает обеспокоенность в связи с планами РФ разместить постоянную базу ВМФ в Абхазии

06.10.2023 Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о планах России по созданию постоянной военно-морской базы Черноморского флота в сепаратистском регионе Грузии — Абхазии.



Военное присутствие России в сепаратистских регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии — незаконно, оно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства, принятые Россией, включая соглашение от 12 августа 2008 года и меры по его реализации от 8 сентября 2008 года.



Если Россия продолжит осуществление этих планов, это еще больше усилит напряженность и создаст еще большую угрозу стабильности в регионе.



Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.











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