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    ЕС выражает обеспокоенность в связи с планами РФ разместить постоянную базу ВМФ в Абхазии
    06.10.2023
    Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о планах России по созданию постоянной военно-морской базы Черноморского флота в сепаратистском регионе Грузии — Абхазии.

    Военное присутствие России в сепаратистских регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии — незаконно, оно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства, принятые Россией, включая соглашение от 12 августа 2008 года и меры по его реализации от 8 сентября 2008 года.

    Если Россия продолжит осуществление этих планов, это еще больше усилит напряженность и создаст еще большую угрозу стабильности в регионе.

    Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.


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