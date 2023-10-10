Абхазы предлагают возобновить встречи в формате МПРИ

Т.н. «правительство» оккупированной Абхазии выступает с инициативой возобновить с Тбилиси встречи в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (МПРИ). Об этом заявил заместитель т.н. «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии Ираклий Тужба.



«Абхазская сторона подготовила очередной пакет предложений для разморозки формата МПРИ. Надеюсь, что наши нынешние предложения получат должную реакцию Грузии и мы сможем приступить к работе в этом формате», – заявил Тужба.



По его словам, Абхазия на протяжении нескольких лет ведет активную работу по возобновлению формата, однако Тбилиси не проявляет никакой активности или желания к возобновлению формата МПРИ.



«Мы считаем, что это достаточно важный формат, часть Женевского процесса, т.н. локальный механизм безопасности. Мы в 2021 году выступили с официальными предложениями, которые передали через представителей ООН нашим грузинским коллегам», – отметил заместитель т.н. «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии.









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