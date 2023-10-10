Руководство Абхазии поддерживает зверства ХАМАС против Израиля

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10.10.2023 Де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба поддержал действия группировки ХАМАС против Израиля.



В эфире прокремлевского российского канала Ардзинба отметил, что конфликт имеет «очень сложную, болезненную историю» и что «понятны его причины».



«Они лежат в плоскости палестинской государственности», — отметил де-факто министр.



Инал Ардзинба словами бывшего де-факто лидера Сухуми Владислава Ардзинба оправдал террористические атаки на Израиль, подчеркнув свою уверенность, что в этой схватке победа на стороне ХАМАС.



«Когда ты сражаешься за свой дом, за свою семью, за богом данную родину, ты обязательно победишь». И я очень надеюсь на то, что люди перестанут страдать, погибать и установится мир», — заявил Ардзинба.



Де-факто глава МИД Абхазии считает позицию США по событиям в Израиле «совершенно неправильной».



«И такое ощущение, что американцы хотят спроецировать доктрину Монро глобально — они хотят быть везде, они хотят диктовать свою диктаторскую волю по всему земному шару, к сожалению», — добавил он.



Инал Ардзинба обвинил Вашингтон в том, что он «блокировал процесс установления дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной». Об этом, подчеркнул он, ему «открыто сообщили наши друзья».



«У нас хороший диалог со спецпредставителем президента Палестины в России, мы общаемся с послом Палестины в Российской Федерации, и могу сказать вам откровенно — сейчас можно: именно представители США блокировали процесс установления дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной, о котором открыто мне наши друзья говорили».



В противовес США, отметил представитель оккупированной Абхазии, президент РФ Владимир Путин «последовательно отстаивает историческую правду», говорил о многополярности мира еще в Мюнхенской речи, и именно поэтому Путин «становится самым ярким и влиятельным человеком в мире».



«Естественное движение в сторону многополярности — оно ведь неизбежно. Но США это не признают. Почему Владимир Путин становится самым ярким и влиятельным человеком в мире? Потому, что он предвидел движение в сторону многополярности и, фактически, является основателем практической многополярности в мире.



Он об этом говорил еще в Мюнхенской речи еще задолго до того, как многополярность стала мейнстримом. Именно поэтому мы с огромным уважением относимся международно-политическим принципам <> Путина», — подчеркнул де-факто глава МИД Абхазии.



Отметим, по последним данным, число погибших в Израиле в результате нападения группировки ХАМАС составляет до 1000 человек, пострадали более 3 400 человек.



Израильская армия нанесла по сектору Газа 500 авиаударов, в результате которых убито 400 террористов. Восстановлен контроль над 22-мя населенными пунктами рядом с сектором Газа.



8 октября сотрудники израильской Службы безопасности официально подтвердили, что Израиль находится в состоянии войны и способен на «значительные военные действия» — в силу вступил «параграф 40», который последний раз использовали во время войны Судного дня 50 лет назад.



Таким образом решение Совета безопасности Израиля придает заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что в стране «война», правовую основу.



Напомним, утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреляла Израиль.



Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ — впервые за 50 лет объявила «о состоянии боевой готовности». В свою очередь, глава израильского правительства Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.



Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в нее попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.



Вечером 7 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна прекратила поставку электроэнергии в сектор Газа.













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