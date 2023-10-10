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    Руководство Абхазии поддерживает зверства ХАМАС против Израиля
    10.10.2023
    Де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба поддержал действия группировки ХАМАС против Израиля.

    В эфире прокремлевского российского канала Ардзинба отметил, что конфликт имеет «очень сложную, болезненную историю» и что «понятны его причины».

    «Они лежат в плоскости палестинской государственности», — отметил де-факто министр.

    Инал Ардзинба словами бывшего де-факто лидера Сухуми Владислава Ардзинба оправдал террористические атаки на Израиль, подчеркнув свою уверенность, что в этой схватке победа на стороне ХАМАС.

    «Когда ты сражаешься за свой дом, за свою семью, за богом данную родину, ты обязательно победишь». И я очень надеюсь на то, что люди перестанут страдать, погибать и установится мир», — заявил Ардзинба.

    Де-факто глава МИД Абхазии считает позицию США по событиям в Израиле «совершенно неправильной».

    «И такое ощущение, что американцы хотят спроецировать доктрину Монро глобально — они хотят быть везде, они хотят диктовать свою диктаторскую волю по всему земному шару, к сожалению», — добавил он.

    Инал Ардзинба обвинил Вашингтон в том, что он «блокировал процесс установления дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной». Об этом, подчеркнул он, ему «открыто сообщили наши друзья».

    «У нас хороший диалог со спецпредставителем президента Палестины в России, мы общаемся с послом Палестины в Российской Федерации, и могу сказать вам откровенно — сейчас можно: именно представители США блокировали процесс установления дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной, о котором открыто мне наши друзья говорили».

    В противовес США, отметил представитель оккупированной Абхазии, президент РФ Владимир Путин «последовательно отстаивает историческую правду», говорил о многополярности мира еще в Мюнхенской речи, и именно поэтому Путин «становится самым ярким и влиятельным человеком в мире».

    «Естественное движение в сторону многополярности — оно ведь неизбежно. Но США это не признают. Почему Владимир Путин становится самым ярким и влиятельным человеком в мире? Потому, что он предвидел движение в сторону многополярности и, фактически, является основателем практической многополярности в мире.

    Он об этом говорил еще в Мюнхенской речи еще задолго до того, как многополярность стала мейнстримом. Именно поэтому мы с огромным уважением относимся международно-политическим принципам <> Путина», — подчеркнул де-факто глава МИД Абхазии.

    Отметим, по последним данным, число погибших в Израиле в результате нападения группировки ХАМАС составляет до 1000 человек, пострадали более 3 400 человек.

    Израильская армия нанесла по сектору Газа 500 авиаударов, в результате которых убито 400 террористов. Восстановлен контроль над 22-мя населенными пунктами рядом с сектором Газа.

    8 октября сотрудники израильской Службы безопасности официально подтвердили, что Израиль находится в состоянии войны и способен на «значительные военные действия» — в силу вступил «параграф 40», который последний раз использовали во время войны Судного дня 50 лет назад.

    Таким образом решение Совета безопасности Израиля придает заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что в стране «война», правовую основу.

    Напомним, утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреляла Израиль.

    Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ — впервые за 50 лет объявила «о состоянии боевой готовности». В свою очередь, глава израильского правительства Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

    Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в нее попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.

    Вечером 7 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна прекратила поставку электроэнергии в сектор Газа.


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