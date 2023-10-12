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    Бывший секретный военный объект «Касатка» в Абхазии продается втихаря
    12.10.2023
    В интервью «Аиашара» председатель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр поделилась информацией о том, что объект «Касатка» будет приобретать депутат "Парламента" Абхазии.

    Лаборатория № 5 (НИИ-400), некогда секретный объект «Касатка». Его история началась ещё в годы Великой Отечественной войны — приказ о создании минно-торпедного научно-исследовательского института был подписан в феврале 1944 года.

    Объект был построен в местечке Алахадзы спустя 15 лет после основания НИИ-400. Здесь основали Лабораторию №5 под прикрытием строительства грузового порта в 1959 году. В дальнейшем её преобразовали в Черноморский филиал ЦНИИ «Гидроприбор», тогда она и получила известное нам кодовое название — объект «Касатка».

    Самое интересное, что объявлений о продаже объекта нигде не найти. Скорее всего, тут речь идёт о скрытой продаже побережья, которое курирует власть.


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