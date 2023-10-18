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    Шамба назвал Абхазию частью русского мира
    18.10.2023
    Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь "Совета безопасности" оккупированного Россией грузинского региона Сергей Шамба.

    "У нас (с Россией - ред.) такие взаимоотношения, которые, несмотря на то, что наша советская общность распалась, но чувства все-таки существуют. И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого (русского - ред.) мира", - сказал Шамба в ходе круглого стола "Культурно-социальное пространство Абхазии и России", который прошел в Доме Москвы в Сухуми.


    Он также отметил, что благодаря русскому языку Абхазия познала мировую культуру. "Надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции - писателей, художников и многих других", - подчеркнул он.


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