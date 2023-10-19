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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Запуск Сухумского аэропорта запланировали на 31 декабря 2024 года

19.10.2023 Технические полеты из Сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, запуск аэропорта намечен на 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил лидер Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуми.



"В течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Что касается сроков запуска, то они не сдвинулись. Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта - 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать - если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб", - сказал Бжания.



По его словам, "государственных денег в бюджете Абхазии на реконструкцию аэропорта нет, все будет производиться за счет инвестора". "Инвестор также должен восстановить за свои средства, капитально отремонтировать две подстанции, привести в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту", - добавил он.



Соглашение о восстановлении закрытого с 1993 года Международного аэропорта Сухуми (ICAO признает аэропорт собственностью Грузии) было заключено на полях ПМЭФ-2023. Документ подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников. В начале сентября Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок от инвесторов для проекта строительства международного аэропорта в Абхазии, он завершился 15 сентября.



Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что работы по восстановлению аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет частного инвестора без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей.









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