.: Лента Новостей
  • 24 октября у здания парламента Грузии пройдет акция в поддержку Ираклия Бебуа
  • Бжания заявил о сокращении объемов российского финансирования
  • На создание базы ВМФ РФ в Очамчире потребуется не менее трех лет — глава СГБ Грузии
  • Состояние находящегося в абхазской тюрьме Ираклия Бебуа ухудшается - НПО
  • Запуск Сухумского аэропорта запланировали на 31 декабря 2024 года
  • Шамба назвал Абхазию частью русского мира
  • Бывший секретный военный объект «Касатка» в Абхазии продается втихаря
  • Руководство Абхазии поддерживает зверства ХАМАС против Израиля
  • Абхазы предлагают возобновить встречи в формате МПРИ
  • ЕС выражает обеспокоенность в связи с планами РФ разместить постоянную базу ВМФ в Абхазии

    •
     
    Состояние находящегося в абхазской тюрьме Ираклия Бебуа ухудшается - НПО
    19.10.2023
    Центр социальной справедливости (Social Justice Center) выступил с очередным заявлением касательно задержанного де-факто властями Абхазии гражданина Грузии Ираклия Бебуа.

    Как указано в заявлении организации состояние здоровья Ираклия Бебуа ухудшилось, «необходимо своевременно освободить его, чтобы не допустить критического ухудшения состояния его здоровья и обеспечить его безопасность, жизнь и здоровье».

    Центр социальной справедливости призывает правительство Грузии:

    усилить работу перед международным сообществом с целью выдачи Ираклия Бебуа и защиты его прав;

    использовать все формальные и неформальные контакты с де-факто властями Абхазии, чтобы освободить Ираклия Бебуа и передать его Тбилиси;

    Прежде чем решить вопрос об освобождении Ираклия Бебуа, в интересах защиты его здоровья и прав грузинским властям важно провести переговоры с де-факто властями Абхазии и, при необходимости, предоставить соответствующее медицинское оборудование/лекарства и осуществить другие необходимые вмешательства.

    Ираклия Бебуа арестовали в Гальском районе в сентябре 2020 года. Ему были предъявлены обвинения в «осквернении» флага, незаконное приобретение и хранение оружия, умышленное уничтожение чужого имущества.

    Бебуа признал себя виновным только по двум пунктам обвинения. Он не признал себя виновным по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

    Де-факто суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия