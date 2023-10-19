Состояние находящегося в абхазской тюрьме Ираклия Бебуа ухудшается - НПО

Центр социальной справедливости (Social Justice Center) выступил с очередным заявлением касательно задержанного де-факто властями Абхазии гражданина Грузии Ираклия Бебуа.



Как указано в заявлении организации состояние здоровья Ираклия Бебуа ухудшилось, «необходимо своевременно освободить его, чтобы не допустить критического ухудшения состояния его здоровья и обеспечить его безопасность, жизнь и здоровье».



Центр социальной справедливости призывает правительство Грузии:



усилить работу перед международным сообществом с целью выдачи Ираклия Бебуа и защиты его прав;



использовать все формальные и неформальные контакты с де-факто властями Абхазии, чтобы освободить Ираклия Бебуа и передать его Тбилиси;



Прежде чем решить вопрос об освобождении Ираклия Бебуа, в интересах защиты его здоровья и прав грузинским властям важно провести переговоры с де-факто властями Абхазии и, при необходимости, предоставить соответствующее медицинское оборудование/лекарства и осуществить другие необходимые вмешательства.



Ираклия Бебуа арестовали в Гальском районе в сентябре 2020 года. Ему были предъявлены обвинения в «осквернении» флага, незаконное приобретение и хранение оружия, умышленное уничтожение чужого имущества.



Бебуа признал себя виновным только по двум пунктам обвинения. Он не признал себя виновным по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.



Де-факто суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>