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    На создание базы ВМФ РФ в Очамчире потребуется не менее трех лет — глава СГБ Грузии
    20.10.2023
    Существующая в порту Очамчире инфраструктура не может обеспечить прием крупных кораблей, включая подводные лодки и надводные военные фрегаты, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили после выступления в парламенте с отчетом о проделанной работе.

    «Кого в Грузии может порадовать заявление о создании очередного «форпоста» оккупационных сил? Инфраструктура т.н. порта Очамчире, в том виде, в котором она обслуживает небольшие суда, сейнеры, патрульные катера и т.д., создавалась в период с 2009 по 2011 год. После оккупации 2008 года на временно оккупированных территориях создалась враждебная и вредная для страны обстановка... Для преобразования существующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, потребуется не менее трех лет, чтобы довести этот порт, учитывая углубление дна и развитие инфраструктуры, до такого состояния», — отметил он.


    Кроме того, журналисты обратились к главе СГБ с вопросом: представляет ли это угрозу для Анаклии? На что Лилуашвили ответил:

    «Не только порт (Очамчире) угрожает Анаклии, проекту Анаклии вцелом угрожает оккупация. Представьте себе, в нескольких километрах от порта Анаклия стоит российская регулярная армия, несколько тысяч вооруженных солдат и тяжелая техника. Это угроза для Грузии – так было и есть, и если вопрос оккупации будет так продолжаться, это будет угрозой для Грузии, в том числе и для порта Анаклия».


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