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    Бжания заявил о сокращении объемов российского финансирования
    20.10.2023
    Де-факто президент Абхазии Аслан Бжания в беседе с журналистами затронул вопрос сокращения денежной помощи со стороны России выделяемой Абхазии.

    По словам Бжания, объемы российского финансирования по линии инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии будут сокращаться.

    «Если сравнить размеры инвестпрограммы, то сегодня она в десять раз меньше, чем десять лет назад. Мы в любом случае благодарны руководству РФ. Для нас это очень существенный вклад в Абхазию, но мы должны научиться действовать самостоятельно», – сказал он.

    Как отметил Бжания, Абхазии придется научиться самостоятельно наполнять собственный бюджет, планировать собственное будущее и заниматься развитием собственных территорий.

    «Последние три года при ее реализации мы делаем акцент на развитие инфраструктуры. Это то, что необходимо для развития экономики страны. Речь идет о дорогах, энергетике, водоснабжении и канализации. Без всего этого экономика нормально развиваться не сможет. Именно на эти цели идут основные средства. Тем не менее, такой социально-значимый объект, как детская больница в Сухуми, будет доведен до конца. Средства на этот проект выделены», – сказал Бжания.


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