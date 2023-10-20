24 октября у здания парламента Грузии пройдет акция в поддержку Ираклия Бебуа

20.10.2023 24 октября у здания парламента Грузии пройдет акция в поддержку задержанного в оккупированной Абхазии Ираклия Бебуа. Организатором акции выступило издание «Абхазские новости».



«Состояние здоровья Ираклия Бебуа вызывает тревогу. Гражданин Грузии третий год является незаконным узником оккупационного режима, потому что защищал нашу национальную честь, однако грузинские власти не предпринимают эффективных шагов по его освобождению и общаются с его семьей лишь стандартными, шаблонными обещаниями и текстами. Ираклий заслуживает нашей поддержки и солидарности», — говорится в заявлении организаторов мероприятия.





Ираклия Бебуа арестовали в Гальском районе в сентябре 2020 года. Ему были предъявлены обвинения в «осквернении» флага, незаконное приобретение и хранение оружия, умышленное уничтожение чужого имущества.



Бебуа признал себя виновным только по двум пунктам обвинения. Он не признал себя виновным по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.



Де-факто суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.



По словам родственников Бебуа, он находится в тяжелом состоянии, но власти Грузии не предпринимают никаких действий для его освобождения.



Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили ранее заявил, что режимный объект, в котором содержится Ираклий Бебуа, отвечает условиям, при которых его здоровью и жизни не будет угрожать опасность.









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