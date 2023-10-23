Абхазский боевик попал в украинский плен

«К сожалению, есть такой прецедент. Гражданин Абхазии находится в плену, и нами проводится определенная работа по его освобождению. Наши ребята на Донбассе также ведут работу», — заявил де-факто глава Службы по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.



Кроме того, по его словам, в 2022 году Абхазия отправила жителям Луганска и Донецка в общей сложности 60 тонн гуманитарных грузов. Также был сформирован и отправлен груз весом около 20 тонн для граждан Абхазии, участвующих в «специальной военной операции», а именно батальону «Пятнашка».



Со стороны России в войне в Украине принимают участие военнослужащие и добровольцы из оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазия и т.н. Южная Осетия. После 24 февраля 2022 года в Украине погибли несколько десятков бойцов из обоих регионов.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>